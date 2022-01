Musica: salta il debutto dello spettacolo di Adele a Las Vegas. Lo staff colpito da Covid

(PRIMAPRESS) - LAS VEGAS - Il Covid azzera lo staff della cantante Adele che deve rinunciare al suo programma di concerti a Las Vegas. A sole 24 ore dall'esordio del nuovo spettacolo della cantautrice inglese, l'annuncio del forfait degli spettacoli perchè più della metà dei membri dello staff è stata colpita dal Covid. "Vi chiedo scusa ma lo show non è pronto", ha annunciato in lacrime ai suoi follower in una diretta su Instagram. "Metà del mio team è positivo al Covid ed è stato impossibile finire lo show", ha spiegato la pop star. Si sarebbe dovuta esibire al Caesar Palace con 24 concerti, due show a weekend fino ad aprile. Sarebbero state le prime esibizioni dal vivo della cantante da cinque anni a questa parte. - (PRIMAPRESS)