Musica: morto Meat Loaf, l'autore di Hat Out of Hell, il disco più venduto della storia del rock

Morto Meat Loaf, il cantante e attore statunitense. Aveva 74 anni. Con la band dallo stesso nome, Meat Loaf ha avuto un notevole successo, soprattutto grazie all'album Bat Out of Hell, uno dei dischi più venduti della storia del rock. Il singolo I'd do anything for love gli è valso un Grammy per la migliore performance vocale. Ha recitato nel film The Rocky Horror Picture Show e in Fight Club, oltre che in altri film e serie tv (Glee, Dr.House, Masters of Horror diretto da Argento).