Musica: l’omaggio con Mozart alla memoria di Renzetti e Muresanu ai Concerti d’Autunno della Chiesa Luterana di Napoli

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Mercoledì 26 ottobre alle ore 20,30 quarto appuntamento della XXVI edizione de I Concerti d'Autunno organizzati dalla Chiesa Evangelica Luterana di via Carlo Poerio. Un appuntamento dedicato alla memoria di Luciana Renzetti che per anni ha curato la direzione artistica e organizzativa dei Concerti dei Luterani e della violinista Mariana Muresanu. L’iniziativa è offerta e promossa da Ilie Ionescu e Alexandra Brucher che hanno coinvolto anche un gruppo di colleghi che hanno conosciuto ed operato sia con la Renzetti che con la Muresanu.

Il programma prevede la Sonata per violino e pianoforte in mi minore di Mozart, la Serenata per 4 violoncelli di Franz Paul Lachner, l’Elegia per 4 violoncelli di Jules De Swert, l’Ave Maria di Gounod, “Morrò, ma prima in grazia” – Aria per soprano da “Un ballo in maschera” di Giuseppe Verdi, Chant du ménestrel di Alexander Glazuno, Valse sentimentale di Cajkovskij, il Requiem per 3 violoncelli e pianoforte di David Popper, “Vissi d’arte” aria per soprano da “Tosca” di Puccini e, infine, il Quintetto in Mib maggiore op. 44 di Robert Schumann. - (PRIMAPRESS)