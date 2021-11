Musica, il rock dei Maneskin che incendia Las Vegas prima della leggenda Rolling Stones

(PRIMAPRESS) - LAS VEGAS (USA) - I Maneskin hanno aperto il concerto dei Rolling Stones dando vita a uno show convincente e potente, e entusiasmato Las Vegas. Gli spettatori in attesa di Mick Jagger&band, hanno assistito a una performance forte, senza farsi intimidire di precedere le leggende del rock internazionale. "Hello Las Vegas!E' un onore essere qui e avere la possibilità di suonare sul palco della band più grande di sempre", le parole di Damiano. Poi solo musica. Avvio con due brani in italiano tratti dall'album "Teatro d'Ira": "In nome del Padre" e "Zitti e Buoni",quello con cui hanno vinto il Festival di Sanremo. - (PRIMAPRESS)