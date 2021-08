Musica: gran finale a Ravello per il Festival sinfonico con il maestro russo Valery Gergiev

(PRIMAPRESS) - RAVELLO (SALERNO) - I due mesi di programmazione del Ravello Festival 2021, si chiuderanno con i concerti (lunedì 23 e martedì 24 agosto, ore 20) dell’Orchestra del Teatro Mariinsky diretta da Valery Gergiev. Sarà il Maestro russo, come da tradizione in questi lunghi anni del Festival, a chiudere gli appuntamenti sinfonici di questa 69esima edizione. Gergiev ha sempre regalato al pubblico della Città della Musica concerti memorabili, dall’ultimo dell’anno scorso che lo ha visto primo ospite internazionale, nonostante tutte le difficoltà legate alla pandemia, a quello all’Auditorium Oscar Niemeyer del 21 agosto 2018, a quello sul Belvedere di Villa Rufolo il 23 luglio 2005 fino al 1997 quando diresse il Parsifal in forma di concerto con il solista Placido Domingo. - (PRIMAPRESS)