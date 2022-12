Museo Maxxi di Roma: domani l’insediamento del nuovo presidente Alessandro Giuli. Il saluto di Giovanna Melandri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 12 dicembre si insedierà il nuovo presidente del museo Maxxi di Roma, lo spazio museale che fu progettato dall’archistar scomparsa Zaha Hadid. A subentrare alla presidenza di Giovanna Melandri che per 10 anni ha curato la politica di sviluppo della struttura rendendola uno dei maggiori contenitori dell’arte contemporanea e laboratori della storia dell’architettura e del design, è il giornalista di Libero, Alessandro Giuli nominato dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, una scelta che aveva creato qualche perplessità per una nomina completamente estranea al mondo dell’arte.

Oltre alla funzione fin qui svolta dal museo, la nuova presidenza dovrà anche gestire uno stanziamento di 37,5 milioni di euro che era stato approvato dagli ex ministri della Cultura, Franceschini e delle Infrastrutture Giovannini per la realizzazione degli interventi Maxxi Hub e Maxxi Green, da realizzare nell’ambito del progetto “Grande Maxi”. Si tratta dell’ampliamento della sede del museo con un forte sguardo alla sostenibilità ambientale e all’innovazione.

Alla fine dello scorso novembre, alla scadenza della sua presidenza, Giovanna Melandri aveva tenuto una conferenza per ripercorrere i 10 anni della sua gestione che potranno essere rivisti su YouTube al link dedicato alla conferenza “MAXXI 2012-2022: una storia da raccontare”. - (PRIMAPRESS)