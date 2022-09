Mozambico: uccisa dai ribelli jiadisti una suora italiana. Due sacerdoti sfuggiti all’agguato

(PRIMAPRESS) - MOZAMBICO - Una suora missionaria italiana è stata uccisa in un attentato alla comunità di suore comboniane di Chipene, in Mozambico. Suor Maria, originaria di Vittorio Veneto, era in Mozambico dal 1963. Aveva 84 anni. Dà notizia dell'attentato il Centro missionario Concordia-Pordenone. "I ribelli hanno assaltato la missione,dando fuoco a tutte le opere parrocchiali. Suor Maria è stata uccisa durante l'agguato".Nella missione ci sono anche due sacerdoti, riusciti a fuggire nella foresta. L'attacco sarebbe frutto di un rigurgito di bande jiadiste che da oltre un anno stanno vessando il territorio dove la protezione avviene attraverso soldati mercenari. - (PRIMAPRESS)