Mozambico: il gruppo petrolifero Total sospende le operazioni dopo la presa di Palma da un gruppo jihadista

(PRIMAPRESS) - MOZAMBICO - Il gruppo Total ha sospeso le operazioni in Mozambico, tre giorni dopo aver annunciato la ripresa dei lavori nel sito di Afungi, dopo l'attacco da parte di gruppi jihadisti che da tre giorni assediano la città di Palma. Lo ha annunciato il colosso transalpino con un comunicato ripreso dai media francesi in cui si precisa che "non ci sono vittime tra il personale impiegato nel sito del progetto" ad Afungi". - (PRIMAPRESS)