Motori: Milano chiude l’edizione 2022 di MiMo e anticipa le date dell’appuntamento 2023

(PRIMAPRESS) - MILANO - “MIMO si conferma una manifestazione in crescita, quattro giorni di passione pura, cominciando con quella per la mostra a Milano e finendo con l’entusiasmo all’Autodromo Nazionale di Monza: abbiamo rivisto i paddock pieni, le famiglie, giovani. Abbiamo rimesso l’automobile al centro, in versione statica e nei test drive”. Così ha commentato con soddisfazione Andrea Levy, presidente dell'evento motoristico che ieri si è chiuso a Milano dopo quattro giorni di vetrina dedicata a grandi brand dell' automotive in forma espositiva nel cuore di Milano e per i test sulle nuove vetture all'autodromo di Monza. Un successo di pubblico che ha fatto già anticipare la terza edizione che si terrà nel 2023. - (PRIMAPRESS)