Mostra del Cinema di Venezia: in pre-apertura la proiezione di "Molecole" di Andrea Segre. Viaggio nella città lagunare in lockdown

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Per la Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia questa sera 1 settembre c’è la pre-apertura della rassegna con un debutto soft, fuori dal glamour del red carpet per le note ragioni del contenimento del coronavirus ma questo, a detta degli organizzatori, non toglierà nulla alla qualità di questa 77ma edizione voluta con caparbietà per non lasciare un vuoto nella storia del festival.

In Sala Darsena e al PalaBiennale il nuovo film del regista Andrea Segre, il documentario Molecole, realizzato nella Venezia chiusa per il coronavirus. E' il nuovo film del regista veneziano Andrea Segre (Io sono Li, L'ordine delle cose, Il pianeta in mare), il documentario Molecole (71') realizzato nella Venezia chiusa per il coronavirus,