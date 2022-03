Mosca, Zackharova: “L’operazione speciale non punta all’occupazione dell’Ucraina”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - L'"operazione speciale" della Russia in Ucraina non punta all'occupazione del Paese, alla distruzione delle sue istituzioni o al rovesciamento dell'ammini- strazione in carica". Lo dice la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, citata da Interfax. L'attacco "non è nemmeno diretto contro la popolazione civile",ha detto,sottolineando come ci siano stati"progressi" nei negoziati. L'obiettivo è quello di "porre fine all'insensato spargimento di sangue e alla resistenza delle forze armate ucraine prima possibile". - (PRIMAPRESS)