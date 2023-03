Mosca: ucciso in una lite Andrey Botikov (47), il ricercatore del team del vaccino Sputnik

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Uno dei ricercatori che aveva contribuito a creare il vaccino anti-Covid russo Sputnik è stato ucciso a Mosca. Andrey Botikov, 47 anni, sarebbe stato strangolato con una cinta in casa sua. Fermato un uomo di 29 anni accusato dell'omicidio. Gli investigatori riten-gono che sia successo a seguito di una lite. Botikov sarebbe il proprietario dell'appartamento in cui vive il 29enne Medaglia al merito,Botikov lavorava per il Centro nazionale di ricerca di epidemiologia e microbiologia. - (PRIMAPRESS)