Mosca: Navalny davanti ai giudici per il caso Yves Rocher. Fuori dal tribunale già arrestati suoi sostenitori

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Sono già scattati i primi fermi a Mosca tra i sostenitori di Aleksei Navalny radunatisi in piazza Preobrazhenskaya per la manifestazione a sostegno dell'oppositore, che oggi si presenta davanti ai giudici che valuteranno la richiesta del Servizio penitenziario russo di commutare la condanna con condizionale comminatagli per il cosiddetto 'caso Yves Rocher' in detenzione effettiva. Il caso riguarda Aleksei e il fratello Oleg che furono condannati nel 2014 per aver frodato, secondo l'accusa, una filiale del gigante cosmetico Yves Rocher.

Come riporta l'organizzazione Ovd-Info, finora i fermi effettuati sono 8, ma secondo i media locali sono almeno 20 le persone fermate presso il tribunale. - (PRIMAPRESS)