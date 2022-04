Mosca: le reazioni del Cremlino all’espulsione dei 30 diplomatici da diversi paesi europei

(PRIMAPRESS) - MOSCA - L'espulsione dei diplomatici russi da molti Paesi europei è per Mosca "una misura miope che complicherà la comunid'azione per una soluzione a vedrà passi reciproci.Europa manca di lungimiranza" Il portavoce del Cremlino Peskov ha poi definito "impensabile" l'assenza russa dalle attività Onu, dopo che gli Usa hanno chiesto di escludere Mosca dal Consiglio Onu per i diritti umani. Collo qui in crisi dopo Bucha? "Preferiamo non condividere informazioni sul negozitto".Non escluso incontro Zelenski- Putin ma solo dopo accordo su testo. Questa la posizione del Cremlino dopo l'annuncio dell'espulsione dei 30 diplomatici che aveva confermato quest'oggi a Berlino anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. - (PRIMAPRESS)