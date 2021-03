Mosca: i 90 anni di Mikhail Gorbaciov, il leader visionario della Perestroika

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Oggi Mikhail Gorbaciov compie 90 anni. Il suo nome ancora divide l'opinione pubblica in Russia, parte della quale lo ritiene responsabile della distruzione dell'Unione Sovietica, mentre è molto apprezzato in Occidente per il tentativo di riformare l'Urss e per il suo contributo a chiudere la guerra fredda. Padre della ristrutturazione economica, più nota come "perestroika", e della trasparenza,"glasnost", è stato l'ultimo segretario del Pcus e ha sottoscritto importanti trattati sul controllo degli armamenti. Una mente lucida e visionaria. - (PRIMAPRESS)