Mosca: fermata la collaboratrice di Navalny, Liubov Sobol la legale del Fondo anticorruzione

MOSCA - E' stata fermata dalla polizia russa una delle più strette collaboratrici del leader dell'opposizione Alexiei Navalny: è la legale del Fondo anticorruzione, Liubov Sobol, tra le figure di spicco delle proteste antigovernative del 2019. Lo riporta la tv Dozhd. Sobol è stata portata in commissariato per l'appello a partecipare alle manifestazioni di sabato prossimo contro l'arresto di Navalny. Intanto un altro collaboratore, l'avvocato Vladlen Los denuncia che gli è stato ordinato di lasciare la Russia: cacciato per 3 anni