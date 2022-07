Mosca: arresto e scarcerazione lampo per Marina Ovsiannikova, la giornalista che esibì un cartello di protesta in un Tg

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Arresto lampo per Marina Ovsiannikova, la giornalista russa che era già finita in carcere e licenziata per aver esibito un cartello contro la guerra durante un telegiornale. Ieri Ovsiannikova era stata arrestata nuovamente per aver partecipato ad una manifestazione in piazza ma è stata rilasciata dopo poche ore. L'arresto era scattato per il sospetto che stesse screditando le Forze Armate russe. "Va tutto bene",ha dichiarato su Facebook. "Ormai ho capito che è meglio uscire di casa con il mio passaporto e una borsa". - (PRIMAPRESS)