Morto l’attore Lando Buzzanca (87), il Merlo Maschio della commedia all’italiana anni ‘70

A 87 anni è scomparso l'attore Lando Buzzanca. Uno degli artisti che ha segnato la filmografia della commedia italiana degli anni '70 e '80 con le sue luci ed ombre tra pellicole cult e autentiche meteore. Buzzanca debutta con il Merlo Maschio per poi iniziare un filone da 'insaziabile seduttore' come 'Homo eroticus'o il 'Vichingo venuto dal Sud' fino ad essere protagonista di 90 pellicole. Una vita, quella di Buzzanca, vissuta a fasi alterne tra fortuna e episodi dolorosi: soprattutto nell'ultima parte, tra un tentativo di suicidio e una malattia invalidante che lo ha costretto in carrozzina fino a scontri familiari tra la sua giovane compagna e i figli dell'attore.