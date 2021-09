Morto l’attore Jean Paul Belmondo. Il divo francese era stato già colpito da un ictus nel 2001 ma si era ripreso

(PRIMAPRESS) - ROMA - Jean-Paul Belmondo, il divo francese (classe 1933) è morto all'età di 88 anni. Ne ha dato notizia il suo avvocato con una nota alla France Press. Nel 2001 è stato colpito da un ictus e per otto anni è scomparso da ogni apparizione pubblica. Ma con incrollabile forza di volontà si è ripreso, dando il via a una nuova fase della vita, idealmente sancita nel 2011 dalla consegna della Palma d'oro alla carriera a Cannes. Nato a Neuilly sur Seine, alle porte di Parigi, ha sangue italiano nelle vene giacché il padre era uno scultore di buona fama, Paolo Raimondo. Dopo un esordio a teatro, Belmondo si fa apprezzare come 'jeune premier' in 'Peccatori in Blue Jeans' di Marc Allegret (1958), ma dà anche fiducia al giovanissimo Claude Chabrol in 'A doppia mandata' (1959). - (PRIMAPRESS)