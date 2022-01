Morto Calisto Tanzi (83), ex patron della Parmalat. Per il crac dell’azienda fu condannato a 18 anni di reclusione

(PRIMAPRESS) - PARMA - È morto a 83 anni l'imprenditore Calisto Tanzi. Personaggio popolare anche per essere stato patron del Parma calcio, Tanzi fu protagonista di una parabola iniziata con la crescita della Parmalat e terminata drammaticamente con il crac del 2003 e i processi che ne seguirono e che costarono anche il carcere al patron. La sua avventura di imprenditore è legata alla nascita dell'azienda del latte Parmalat che Tanzi tirò su dal nulla e fece diventare in un decennio un marchio internazionale. Fece dello sport, tra calcio, Formula Uno e sci, uno dei veicoli per il marketing del suo marchio.

Le difficoltà maggiori per Tanzi cominciarono nel 1999 quando acquisì Eurolat dal gruppo Cirio di Sergio Cragnotti per un prezzo esorbitante, oltre 700 miliardi di lire, per consentire a Cragnotti di rientrare dei debiti con la Banca di Roma di Cesare Geronzi. Uno schema che, secondo gli inquirenti, si ripete anche quando nel 2002 Tanzi decide di comprare le acque minerali da Giuseppe Ciarrapico, anche lui indebitato con Banca di Roma. Si pagano debiti contraendo altri debiti e nel 2003 Tanzi chiama al capezzale di Parmalat Enrico Bondi con lo scopo di risanare il gruppo ma il super-consulente subito si rende conto che Parmalat non potrà fare fronte al bond di 150 milioni di euro in scadenza di lì a poco. Il 27 dicembre del 2003 Tanzi viene arrestato e comincia così, dopo l'avventura economica, anche la vicenda giudiziaria. A dicembre 2010 arriva la condanna per Tanzi a 18 anni di reclusione per un crac da 14 miliardi di euro. - (PRIMAPRESS)