Morti Covid, il New York Times dedica la prima pagina alle vittime: sono più di tre guerre

NEW YORK - "Gli Usa verso mezzo milione di morti per Covid in un anno, più che in tre guerre". Così il New York Times, che dedica la sua prima pagina al bilancio della pandemia a quasi un anno dalla prima morte accertata (il 29 febbraio 2020) per coronavirus. Un grafico fotografa la letale e veloce progressione della pandemia: "Sono morti più americani per il Covid-19 che sul campo di battaglia nella Prima e Seconda guerra mondiale e in quella del Vietnam, tutte e tre insieme", si legge nel pezzo.