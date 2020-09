Morte Willy: sabato i funerali. Per i 4 indagati ora l’accusa è omicidio volontario

(PRIMAPRESS) - COLLEFERRO (ROMA) - Sabato 12 settembre si terranno i funerali di Willy Monteiro Duarte nella cittadina romana dov’è si è consumato quello che ora per gli investigatori ha il carattere dell’omicidio perché la perizia suI corpo del giovane ragazzo capoverdiano ha evidenziato una espressa violenza. I quattro arrestati per l'omicidio di Willy ucciso a Colleferro la notte tra sabato e domenica scorsi, sono indagati per omicidio volontario e non più per omicidio preterintenzionale. La modifica del capo di imputazione è stata decisa dalla procura di Velletri. La testimone al Messaggero "Gabriele Bianchi ha sferrato a Willy un calcione all'addome che l'ha fatto cadere a terra e non lo ha fatto più respirare, poi tutti, lui, il fratello più piccolo Marco, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, l'hanno colpito ancora. Senza pietà. Willy è morto tra le mie braccia, non ha avuto nemmeno il tempo di rendersene conto. Sono tutti colpevoli". Così, in un'intervista al Messaggero, una testimone dell'omicidio di Colleferro. "I fratelli Bianchi qui li conoscono tutti. E conosco anche Pincarelli e Belleggia. Tutto il gruppo sta spesso tra i localetti di largo Santa Caterina, danno fastidio, stanno sempre su di giri, non si tengono", racconta la testimone. - (PRIMAPRESS)