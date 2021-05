Morte Vannini: la Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni per Antonio Ciontoli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Definitive le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli. A 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico per l'omicidio di Marco Vannini, morto nella loro casa di Ladispoli(Roma) la notte del 18 maggio 2015 La Cassazione ha confermato la sentenza di appello bis del 30 settembre scorso che condannava Ciontoli per "omicidio volontario con dolo eventuale" e il resto della famiglia per "concorso semplice attenuato dal minimo ruolo e apporto causale". I genitori di Marco: "Giustizia è fatta, riposa in pace". - (PRIMAPRESS)