Morte Vannini: condannato in appello a 14 anni Antonio Ciontoli e a 9 anni la famiglia. La Cassazione aveva annullato la prima sentenza

ROMA - Per la morte di Marco Vannini, Antonio Ciontoli è stato condannato a 14 anni per omicidio volontario e a 9 anni e 4 mesi, i figli Federico e Martina e la moglie Maria Pezzillo. Questa la sentenza del processo d'appello bis, arrivata dopo che la Cassazione aveva annullato la prima sentenza d'appello che aveva attenuato la pena stabilita per Ciontoli in primo grado. Marco Vannini, 20 anni, fu ucciso da un colpo di arma da fuoco la notte tra il 17 e il 18 maggio 2015,a Ladispoli.