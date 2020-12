Morte Stella Tennant: ancora da chiarire le cause del decesso della modella che fu icona di Versace e Lagerfeld

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Sono ancora da indagare le circostanze della morta della ex modella britannica Stella Tennant che da poco aveva compiuto 50 anni. Tennant, come hanno riportato i giornali internazionali è stata una delle icone di Karl Lagerfeld e Gianni Versace, conquistando le copertine dei più grandi fashion magazine per il suo allure aristocratico. La sua morte annunciata ieri dalla famiglia ha aperto una serie di interrogativi. Secondo quanto riportato dalla BBC, i rapporti della polizia non avrebbero rilevato circostanze sospette relative alla sua morte. Stella era nipote di Andrew Cavendish, undicesimo duca di Devonshire e Deborah Cavendish, duchessa di Devonshire, la più giovane delle sorelle Mitford. Tennant era separata da David Lasnet, un fotografo e osteopata. Ha lasciato quattro figli: Iris, Jasmine, Cecily e Marcel. - (PRIMAPRESS)