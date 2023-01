Alternanza scuola-lavoro: l’Inail rifiuta il risarcimento per la morte di Giuliano De Seta a Ceggia

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Non ci sarà nessun risarcimento per i genitori di Giuliano De Seta, lo studente 18enne di Ceggia (Venezia), morto il 16 settembre scorso, in un incidente in fabbrica, durante il periodo di alternanza scuola-lavoro, non riceveranno alcun risarcimento da parte dell'Inail. La norma lo prevede solo nel caso lo stagista sia anche "capofamiglia", condizione difficile da soddisfare quando sei da poco maggiorenne e non hai ancora terminato la scuola. Il processo nei confronti dei 4 indagati per la morte del 18enne il 10 marzo. - (PRIMAPRESS)