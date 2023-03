Morte soffocamento piccolo Alessandro Antinori (7 anni). Balzanelli (SIS 118): “Rendere obbligatoria la manovra salvavita”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il caso della morte del piccolo Alessandro Di Lorenzo Antinori, il bambino di 7 anni morto ieri nel Vicentino, perchè soffocato da frammenti di un palloncino di gomma che, aveva, ingerito per gioco, ripropone la questione di rendere obbligatoria l'apprendimento delle manovre salvavita per rimuove le ostruzioni delle vie aeree. A ricordarlo è il presidente del SIS 118, Mario BZanelli L’evento - scrive in una nota il sanitario - cui ha assistito, tragicamente, la nonna, ripropone, con massima urgenza, la necessità di assicurare, in ambito istituzionale, che le manovre salvavita del Primo Soccorso tra cui, le tecniche di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo,siano apprese da tutti i cittadini, a partire dagli anni della scuola dell’obbligo".Dal luglio del 2015 abbiamo portato, sul piano legislativo,l’insegnamento del Primo Soccorso nella Scuola italiana,traducendo in contenuto di legge dello Stato, con l’articolo 1, comma 10, della legge 107/2015, l’iniziativa legislativa popolare, da noi concepita, ai sensi dell’articolo 71 della Costituzione, finalizzata all’obbligo di introduzione dell’insegnamento del primo Soccorso nella Scuola, che fu supportata - nel primo semestre del 2005 - da 93.000 firme, raccolte in tutta l’Italia.Abbiamo quindi lavorato, dal 2015 al 2017, alle linee guida interministeriali, condivise tra MIUR e Ministero della Salute, con cui si è pianificata la didattica in tema di Primo Soccorso dagli anni della scuola dell’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado". Ha concluso Balzanelli. - (PRIMAPRESS)