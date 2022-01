Morte Sassoli, von der Leyen: "Straordinario Presidente e un amico". Gentiloni: "Uomo limpido"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Addio a grande europeo "Sono profondamente addolorata per la terribile perdita di un grande europeo e orgoglioso italiano. David Sassoli è stato giornalista appassionato, straordinario Presidente del Parlamento Europeo e soprattutto un caro amico". Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dopo la notizia della morte di Sassoli.La chiosa è in italiano:"Riposa in pace, caro David!". E il commissario agli Affari Economici, Gentiloni:"Ricorderemo la tua figura dileader democratico e europeista. Eri un uomo limpido,generoso,allegro, popolare" - (PRIMAPRESS)