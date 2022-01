Morte Sassoli: il cordoglio di Draghi e Mattarella: "Appassionato e generoso Uomo delle istituzioni"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il cordoglio del presidente del Consiglio Mario Draghi nel ricordo di David Sassoli: "appassionato e generoso Uomo delle istituzioni, profondo europeista, Sassoli è stato simbolo di equilibrio,umanità,generosità.Queste doti -afferma il premier Draghi- doti che gli sono state sempre riconosciute da tutti i colleghi, di ogni collocazione politica e di ogni Paese europeo,prova della sua passione civile e capacità di ascolto, del suo impegno costante al servizio dei cittadini" "La sua prematura e improvvisa scomparsa lascia sgomenti. Alla moglie,ai figli e ai suoi cari,le condoglianze mie e del Governo", conclude Draghi.

Mattarella:"Profondo dolore"per Sassoli "La scomparsa inattesa e prematura di David Sassoli mi addolora profondamente. La sua morte apre un vuoto nelle file di coloro che hanno creduto e co- struito un'Europa di pace, al servizio dei cittadini e rappresenta motivo di dolore profondo"per il popolo italiano e per quello europeo.Così il presidente Mattarella per la morte di Sassoli. Il suo impegno"ha contribuito a rendere l'assemblea di Strasburgo protagonista del dibattito politico in una fase delicatissima, dando voce alle attese dei cittadini europei",ha sottolineato. - (PRIMAPRESS)