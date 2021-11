Morte Sara Pedri: oggi licenziato l’ex primario di Ginecologia dell’ospedale S.Chiara di Trento

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Otto mesi fa scompariva a Mostizzolo, Sara Pedri, una giovane dottoressa la cui sorella, Emanuela Pedri, ricorda la triste vicenda per cui questa mattina è stato licenziato l'ex primario di Ginecologia dell'ospedale S.Chiara di Trento: il provvedimento era nell'aria dopo l'inchiesta interna Asl a seguito della scomparsa di Sara Pedri, il 4 marzo. Nei mesi precedenti la ginecologa aveva riferito ai familiari di un ambiente lavorativo in reparto pesante e svalutante,tanto da annunciare le dimissioni L'indomani il telefono della donna è muto, la sua auto viene trovata in riva al Noce, che sbocca nel lago di Santa Giustina. - (PRIMAPRESS)