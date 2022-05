Morte Samantha Migliore: arrestata la sudamericana Pamela Andress. Aveva praticato iniezioni di silicone al seno

(PRIMAPRESS) - MODENA - Per la morte di Samantha Migliore, la 35enne colpita da malore dopo iniezioni di silicone al seno, effettuato in casa a Maranello,é stata arrestata Pamela Andress, 52 anni. Il provvedimento degli arresti domiciliari emesso dal gip del tribunale di Modena. Andress, di origini sudamericane, era già indagata per il reato di omissione di soccorso, aggravato dal decesso di Samanta Migliore,deceduta nell'ospedale di Boggiovara,lo scorso mese di aprile. - (PRIMAPRESS)