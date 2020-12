Morte Rosina Cassetti a Macerata: le ipotesi di omicidio in ambito familiare. L'anziana aveva chiamato "Sos Donna"

(PRIMAPRESS) - MACERATA - Rischia di trasformarsi in un giallo di Natale, la morte dell'anziana donna nella sua casa di Montecassiano nel maceratese. Le indagini sulla morte di Rosina Cassetti, la 78enne trovata la sera della vigilia di Natale stanno aprendo nuovi scenari. I familiari hanno parlato di rapina, ma ora spunta un contatto della vittima con il centro antiviolenza "Sos Donna" di Macerata e un appuntamento fissato per martedì prossimo con un legale. E arriva l'ipotesi che il delitto sia maturato in ambito familiare. La versione della rapina era stata fornita agli inquirenti dai familiari: marito, figlia e nipote della vittima. - (PRIMAPRESS)