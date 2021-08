Morte Pennacchi: domani giornata di lutto a Latina. La camera ardente al Museo Cambelotti

(PRIMAPRESS) - LATINA - Domani 5 agosto sarà giornata di lutto per la morte dello scrittore-operaio Antonio Pennacchi. L'ha dichiarato il Sindaco di Latina Damiano Coletta per il suo concittadino che ad ogni intervista non mancava di parlare e raccontare la storia della bonifica di quel territorio anche con il contributo dei suoi genitori. Le esequie dello scrittore saranno celebrate alle 10.30 nella cattedrale San Marco. La camera ardente, allestita all’interno del Museo Civico Duilio Cambellotti, in Piazza San Marco, sarà aperta nella giornata di oggi dalle 15.30 alle 21.30. - (PRIMAPRESS)