Morte Niccolò Ciatti: arrestato un ceceno autore del pestaggio nel 2017 in una discoteca di Lloret de Mar in Spagna

(PRIMAPRESS) - STRASBURGO - La polizia francese ha arrestato a Strasburgo un ceceno responsabile del pestaggio e della morte del giovane Niccolò Ciatti. L'operazione è avvenuta su attivazione dei Ros e del Servizio Cooperazione internazionale. Il fatto avvenne il 12 agosto 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna. Per lo stesso delitto il mandato di arresto europeo è stato spiccato anche per un altro ceceno,già detenuto in Spagna. Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica del delitto.Avviate le procedure per l'estradizione. - (PRIMAPRESS)