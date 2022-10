Morte Martina Rossi: si sono costituiti ad Arezzo Albertoni e Vanneschi. La ragazza precipitò da un albergo a Palma di Maiorca

(PRIMAPRESS) - AREZZO - Si sono costituiti ieri sera al carcere di Arezzo, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati a 3 anni in Cassazione per tentata violenza sessuale alla studentessa genovese Martina Rossi che morì precipitando da una terrazza per sfuggire ai due uomini. Aveva 20 anni, morì il 3 agosto 2011. Cadde nel vuoto da una camera di albergo a Palma di Maiorca. I due colpevoli alloggiavano nella stessa struttura. Dopo la condanna di III grado Albertoni e Vanneschi avevano chiesto la messa in prova ai servizi sociali. - (PRIMAPRESS)