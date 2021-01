Morte Martina Rossi: la Cassazione fa saltare l’assoluzione dei compagni di classe. Processo da rifare

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' da rifare il processo d'appello per la morte di Martina Rossi,la studentessa genovese 20enne che il 3 agosto del 2011 precipitò da un balcone al sesto piano di un hotel a Palma di Maiorca, dove si trovava in vacanza. Così i giudici della III sezione penale della Cassazione che hanno disposto un un processo d'appello bis a Firenze per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi di Castiglion Fibocchi (AR) che il 9 giugno 2020 erano stati assolti dalla Corte d'Appello. "Un passo avanti verso la giustizia", hanno detto i genitori di Martina che avevano sempre sostenuto che quella caduta era stata provocata da un tentativo di fuga della ragazza per sfuggire al tentativo di violenza dei suoi stessi compagni di classe. Un gioco, forse, ma senza conoscere il limite verso la tragedia. - (PRIMAPRESS)