Morte Maria Paola Gaglione, il Gip convalida l'arresto del Fratello: "C'è l'aggravante per motivi abietti"

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Per Michele Gaglione il 30enne che ha speronato la sorella ed il compagno transgender che viaggiavano a bordo di uno scooter, è stato convalidato l’arresto da parte del Gip di Nola (NA). A Gaglione,fratello di Maria Paola, la 22enne morta ad Acerra sono stati contestati i reati di omicidio preterintenzionale "con l'aggravante di aver agito per motivi abietti o futili, non condividendo la relazione della sorella" con Ciro Migliore, il fidanzato trans. Ora è stata disposta la custodia in carcere e intanto Ciro, rimasto ferito, respinge quanto dichiarato da Michele."Non è vero che è stato un incidente, a luglio scorso, il padre e il fratello avevano picchiato Maria Paola".

Al Gip, Michele Gaglione ha dichiarato di non voleva uccidere la sorella,ma solo parlarle della relazione gay che lei aveva con Ciro, il trans con cui era sullo scooter. Accusato di omicidio preterintenzionale e omofobia,il giovane dice che lo scooter della sorella ha sbandato e i due sono caduti. - (PRIMAPRESS)