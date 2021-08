Morte Laila El Harim: indagato anche il responsabile della sicurezza. Sul telefonino della donna le foto del macchinario

(PRIMAPRESS) - MODENA - Oltre al titolare dell'azienda di imballaggi dove è morta martedì scorso Laila El Harim, l'operaia 40enne di origini marocchine, c'è un altro indagato: è il responsabile della sicurezza dell'azienda. Gli investigatori hanno anche sequestrato lo smartphone della donna rimasta incastrata nel macchinario della fustellatrice, dove sono contenute delle immagini che mostrerebbero il cattivo funzionamento del macchinario. ci sarebbero le foto della fustellatrice. Del macchinario "se ne lamentava spesso", dice il compagno Manuele Altiero a Repubblica Bologna: "Diceva che la fustellatrice si bloccava, che non andava. E spesso dovevano intervenire gli elettricisti". Laila, riferisce Altiero anche alla Gazzetta di Modena, annotava alcune considerazioni sulla giornata lavorativa su un diario. "Un giorno si' e uno no - dice l'uomo a proposito della fustellatrice - raccontava che doveva venire un elettricista per metterla a posto". Su funzionamento del macchinario e dinamica dei fatti è al lavoro la Procura di Modena che sulla morte di Laila ha aperto un fascicolo per omicidio colposo nel quale è indagato il legale rappresentante dell'azienda, la Bombonette di Camposanto ma anche un'altra persona. Si tratta del nipote del legale rappresentante stesso, vale a dire il delegato alla sicurezza dell'azienda. - (PRIMAPRESS)