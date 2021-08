Morte Gino Strada: aperta la camera ardente nella sede di Emergency a Milano. Migliaia in fila

(PRIMAPRESS) - MILANO - Si è aperta a Milano la camera ardente per Gino Strada, il fondatore di Emergency. La salma si trova nella sede milanese dell'Ong, in via Santa Croce. Tra i primi a rendere omaggio al medico è stato il sindaco Giuseppe Sala, che al suo arrivo a "Casa Emergency" ha detto: "Sono qui nella duplice veste di sindaco e di amico. Con me ho tanti ricordi di momenti vissuti assieme".

"Di Gino apprezzavo quello che ha fatto, ma secondo me aveva una caratteristica particolare: conoscendo molta gente importante, che ha fatto cose, che ha avuto vite significative - ha aggiunto il primo cittadino di Milano - lui non parlava mai al passato, non sentiva mai il bisogno di dire 'ho fatto', 'ho detto', ma guardava sempre avanti, guardava al futuro e in questo era veramente straordinario e unico".

A proposito invece della possibilità che la città di Milano possa dedicare una via o un luogo a Gino Strada, Sala ha risposto: "Ho sentito la moglie e la presidente di Emergency in questi giorni, ma abbiamo deciso per ora di pensare solo a questa giornata. Credo che sia importante dedicargli qualcosa che rimanga, ma anche un momento di ricordo, come credo abbia voluto lui. Un momento anche allegro, anche vivo. Però ci penseremo a valle di questa giornata".

Fin dal primo pomeriggio alcune centinaia di persone si sono messe in coda sotto il sole in attesa dell'apertura della camera ardente, per l'ultimo saluto a Strada. La camera ardente, che resterà aperta oggi fino alle 22, sarà visitabile domenica dalle 10 alle 22 e lunedì dalle 10 alle 14.

Presidente Emergency: "Strada ha creato comunità di valori forti" Rossella Miccio, presidente di Emergency, ha commentato così la lunga fila di persone in attesa di dare l'ultimo saluto a Strada: "Gino ha saputo creare una comunità di persone legate da principi e valori forti che vanno al di la' delle barriere, dei colori della pelle e delle religioni. Credo che questo sia davvero il messaggio forte che ci lascia e che ci impegniamo a portare avanti".

Ma intanto sulla questione di dedicare al padre di Emergency una strada è già partita una raccolta di firme che accelererà qualsiasi decsione. Purtroppo va detto che in molti in fila per l'accesso alla camera ardente, erano privi di mascherina o indossata sotto il mento. - (PRIMAPRESS)