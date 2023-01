(PRIMAPRESS) - LONDRA - Fiori e biglietti di solidarietà crescono fuori i cancelli del The Royal Marsden Hospital di Londra dove ieri si è spento Gianluca Vialli. I funerali del campione di calcio si terranno lunedì a Londra in forma strettamente privata come deciso dalla famiglia. È probabile che un ricordo pubblico di Vialli si terrà a Cremona nella sua città natale. - (PRIMAPRESS)