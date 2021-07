Morte Gaia e Camilla: sentenza di condanna a 5 anni e 4 mesi per Pietro Genovese

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sentenza di cinque anni e quattro mesi per Pietro Genovese per la morte di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le due studentesse 16enni investite nel 2019 a Corso Francia, a Roma. Nei confronti del figlio del regista Genovese, l'accusa è di omicidio stradale plurimo. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha accolto la richiesta di pena concordata tra la difesa del 20enne e la procura generale. In primo grado Genovese era stato condannato a 8 anni. Lascia gli arresti domiciliari, i giudici hanno disposto l'obbligo di dimora. - (PRIMAPRESS)