Morte Floyd: il 16 giugno la sentenza per l'agente Derek Chauvin. Rischia 40 anni di reclusione

(PRIMAPRESS) - MINNESOTA (USA) - La sentenza contro Derek Chauvin, l'ex agente di Minneapolis dichiarato colpevole dell'uccisione dell'afroamericano 46enne George Floyd verrà emessa il 16 giugno. Lo ha annunciato il tribunale distrettuale di Hennepin (Minnesota). Chauvin uccise Floyd il 25 maggio 2020 schiacciandogli il collo con un ginocchio per 9 minuti mentre era a terra. L'episodio, che causò proteste anche violente in tutti gli Stati Uniti,venne ripreso in un video che fece il giro del mondo. L'ex agente rischia una pena fino a 40 anni di reclusione. - (PRIMAPRESS)