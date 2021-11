Morte diplomatico russo: è giallo sul 35enne precipitato da una finestra. Possibile agente ex Kgb

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Il corpo di un diplomatico russo è stato trovato a Berlino sul marciapiede dell'ambasciata russa. Lo riferisce il settimanale tedesco Der Spiegel, che fa risalire l'accaduto al 19 ottobre. L'uomo trovato morto è il 35enne segretario della missione diplomatica: fonti dello Spiegel sostengono che è precipitato da una finestra. Autopsia non concessa dall'ambasciata, che parla di "tragico incidente" e ha già inviato la salma in Russia. Per i servizi tedeschi l'uomo morto era legato all'Fsb, l'agenzia russa che è succeduta al Kgb. - (PRIMAPRESS)