Morte Desiree: resta in carcere Brian Minthe. Una decorrenza dei termini lo aveva scarcerato

Brian Minthe, uno dei 4 del branco accusati della morte di Desirée Mariottini, condannato ieri a 24 anni e mezzo ma per il quale la Corte d'Assise aveva disposto la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia, resta in carcere. A Minthe è stata notificata una nuova ordinanza cautelare per l'accusa di omicidio di Desirée, trovata priva di vita a 16 anni, il 19 ottobre del 2018, in un immobile abbandonato. Per il delitto inflitti 2 ergastoli e una condanna a 27 anni agli altri 3 indagati.