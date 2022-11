Morte Desirée Mariottini: confermate in appello le sentenze con due ergastoli. Il pianto liberatorio della madre

(PRIMAPRESS) - ROMA - È stata accolta in un pianto liberatorio della mamma la sentenza che al Tribunale di Roma ha confermato in appello le condanne a due ergastoli e a 27 e 24 anni e mezzo per i 4 imputati per la morte di Desirée Mariottini. La 16enne fu trovata senza vita a causa di un mix di droghe, il 19 ottobre 2018,in un immobile abbandonato di Roma, nel quartiere San Lorenzo. Gli imputati, 4 cittadini africani,sono accusati a vario titolo di omicidio, violenza sessuale e spaccio. "La sentenza mi da solo un po' di pace. Sono mostri e devono stare dietro le sbarre", dice la mamma di Desirée ricordando la crudeltà con cui hanno lasciato morire la ragazza che poteva essere salvata. - (PRIMAPRESS)