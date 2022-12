Morte del Presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini (65). Il cordoglio di Giorgia Meloni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terranno domani 26 dicembre i funerali di Franco Frattini (65), l'ex ministro degli Esteri e Presidente del Consiglio di Stato. Frattiini era malato da tempo: a 39 anni aveva cominciato la sua storia politica entrando a far parte del governo Berlusconi. Otto anni con Forza Italia, fino al 2004 e nuovamente dal 2008 al 2013 col PdL. Ha ricoperto le cariche di ministro degli esteri nei governi Berlusconi II (2002-2004) e Berlusconi IV (2008-2011) e commissario europeo per la giustizia nella commissione Barroso I (2004-2008). Dal 14 gennaio scorso era presidente del Consiglio di Stato.

Nato a Roma il 14 marzo 1957, l'ex ministro degli Esteri, e prima ancora della Funzione Pubblica, era stato commissario europeo dal 2004 al 2008 sotto la presidenza di Josè Manuel Barroso. Dopo la laurea con lode alla Sapienza di Roma, nel luglio del 1979, nel 1981 diventa Procuratore dello Stato e magistrato del Tar Piemonte, nel 1986 viene nominato consigliere giuridico del Ministero del Tesoro. Nel 1990 e 1991 lavora come consigliere giuridico del vicepresidente del Consiglio Claudio Martelli nel sesto governo Andreotti. La sua carriera politica è tutta nel solco di Forza Italia prima e Pdl poi, al fianco di Silvio Berlusconi: nel 1994 è nominato segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri durante il primo governo Berlusconi.

"Franco Frattini era un uomo garbato e intelligente, un servitore delle istituzioni. Era mio amico - così ha scritto in un Twitter la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni - Rivolgo a nome del Governo sentite condoglianze a famiglia e amici. Saremo fieri di portare a termine la riforma del codice degli appalti alla quale aveva lavorato con dedizione". - (PRIMAPRESS)