Morte dei fidanzati italiani nello Yorkshire. Fermato un 21enne ma la Polizia chiede collaborazione

(PRIMAPRESS) - GRAN BRETAGNA - C'è un fermo per la morte dei due fidanzati italiani uccisi in un appartamento dello Yorkshire. Per l'uccisione dei due ventenni è in stato di fermo un giovane di 21 anni con l'accusa di omicidio. La polizia ha postato un messaggio sui canali social per richiedere la collaborazione di quanti potrebbero avere informazioni sulla vicenda. I due giovani uccisi sono Nino Calabrò e Francesca Di Dio, fidanzati, entrambi originari della provincia di Messina, erano in un appartamento nel Nord Yorkshire quando lei era andato a trovarlo per le vacanze, lui lavorava in un ristorante. I corpi trovati ieri pomeriggio, da due giorni i due non rispondevano alle chiamate dei familiari. - (PRIMAPRESS)