Morte De Rienzo: arrestato un pusher gambiano. Il contatto trovato nel cellulare dell'attore

ROMA - L'epilogo della morte dell'attore napoletano Libero De Rienzo, scomparso il 15 luglio scorso, assume ora i contorni più drammatici per quanto stanno rivelando le indagini degli investigatori. Un uomo, originario del Gambia, è stato arrestato con l'accusa di aver venduto l'eroina all'attore ritrovato morto nella sua casa a Roma. Dopo il ritrovamento del corpo, gli investigatori avevano trovato un "quantitativo di polvere" sospetta che successivamente era stata qualificata come eroina. I Pm avevano aperto un fascicolo per "morte in conseguenza di altro reato". Le indagini si erano concentrate sul telefonino dell'attore nella cui memoria sono stati trovati contatti con il pusher. E le analisi dell'eroina avrebbero evidenziato un'alterazione della sostanza.