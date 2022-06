Morte David Rossi: oggi audizione in Commissione parlamentare dei Questori Sabato Fortunato e Giancarlo Benedetti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si svolgerà oggi 30 giugno (ore 13), l'audizione in commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del responsabile della comunicazione e relazioni esterne di Monte dei paschi di siena, David Rossi. Saranno ascoltati il vice Questore della Polizia di stato, Sabato Fortunato e Giancarlo Benedetti, questore pro tempore di Siena.

La morte di David Rossi avvenne a Siena il 6 marzo 2013, quando fu ritrovato il cadavere sulla strada su cui si affacciava il suo ufficio presso Rocca Salimbeni. In tutti questi anni si è resa difficile la ricostruzione di quella morte per la catena di errori commessi durante i rilievi delle forze di polizia ma anche per il sospetto di depistaggi più volte chiamati in causa dalla famiglia di Rossi che ha sempre respinto l'ipotesi del suicidio.