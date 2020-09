Morte Daniel Prude: il procuratore di NY convoca un Grand Jury per raccogliere prove contro la polizia

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - ll procuratore di New York ha convocato un grand jury per valutare le prove raccolte nella morte dell'afroamericano Daniel Prude, dopo uno scontro con la polizia. L'annuncio segue le dure critiche mosse alle autorità di New York, accusate di aver cercato di insabbiare il caso. La morte di Prude risale infatti al 23 marzo scorso quando la polizia lo aveva fermato, incappucciato e usato una forza eccessiva nei suoi confronti. Arrivato in ospedale Prude era stato dichiarato cerebralmente morto. - (PRIMAPRESS)